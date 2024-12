Calcio a 5: Serie B. L’entusiasmo del Villaurea Monreale contro il blasone del Regalbuto

Domani grande sfida al Paladobosco. Fischio d’inizio alle ore 15

MONREALE, 20 dicembre – La rabbia per la mancata vittoria di una settimana fa, per fortuna è stata smaltita. Due punti in meno in classifica, che paradossalmente potevano pure essere tre (ma sarebbe stata una beffa atroce) e tanta amarezza lungo la strada del ritorno.

Ora, però, c’è da guardare avanti, anche per il calendario non aspetta nessuno e gli avversari successivi, meno che mai. Soprattutto se si chiamano Sicurlube Regalbuto, quattro quarti di nobiltà in materia di futsal in Sicilia ed un blasone di sicuro lignaggio. Senza contare una classifica più che rosea, che parla da sola. Tutti argomenti che il Villaurea Monreale conosce bene e che domani, nella sfida valevole per la 10ª giornata del campionato nazionale di Serie B (Girone H), avrà il compito di rendere piccoli.

Ovviamente non sarà facile per le ragioni elencate in premessa e che ci ricordano come il Regalbuto sia una società da tenere a modello, che al Paladonbosco, con il suo roster di spessore, vorrà fare fuoco e fiamme. Salesiani avvisati, quindi, tanto più che domani mister Gallo dovrà fare a meno degli squalificati Giangrande e Cassata, le cui assenze certamente rendono la sfida ancora più difficile. Ma la forza del Villaurea Monreale è il gruppo e chi scenderà in campo – siamo convinti – farà di tutto per non fare rimpiangere gli assenti.

Si gioca, come sempre nelle partite casalinghe, alle 15, con telecronaca diretta sulla pagina facebook di MonrealeNews, media partner della società.

Dirigerà l’incontro una coppia laziale: Samuele Catalano della sezione di Tivoli e Maura Bruschi di quella di Civitavecchia. Al crono: Sebastian Colletta della sezione di Trapani.