Calcio a 5: Serie C1. Troppo Athletic per l’Atletico

Nel derby tra “atletici” i palermitani si impongono con un largo 7-1 sui monrealesi

ALTOFONTE, 21 dicembre – Finisce 7-1 in favore dell'Athletic Club Palermo la sfida del PalaCanino nel derby tra " Atletici". Girone di andata dei monrealesi che si conclude con una sconfitta.

Nel primo tempo è Raffaele Mariolo ad andare in rete dopo pochi minuti, ma il vantaggio dura veramente poco, perché i palermitani pressano molto e bene e Vallecchia riporta il match sull’1-1. Il vantaggio Athletic arriva con uno schema su punizione in cui vengono dimostrate le doti tecniche e tattiche di questa squadra che, nonostante un Atletico che continua a creare occasioni da gol senza però riuscire a metterla dentro, riesce su ogni ripartenza a fare male, molto male, chiudendo il primo tempo sul 6-1.

Il secondo tempo è una fotocopia del primo, tanta qualità Athletic e poca convinzione sotto porta Atletico, che proprio non riesce a fare gol, nemmeno sul calcio di rigore battuto da Gentile. Finisce 7-1. C'è un po’ di amarezza in casa Atletico, perché se le occasioni create fossero andate in rete, probabilmente si parlerebbe di un risultato diverso, riconoscendo di certo la superiorità dell'avversario, ma anche questa volta, anche contro una squadra così forte, la prestazione c'è stata e il risultato è forse troppo severo.

Athletic che infatti si ritrova a soli due punti dalla vetta della classifica momentaneamente occupata dal Palermo C5 con 33 punti e con lo scontro per la promozione che si prospetta non caldo, ma bollente.

Ma non sono queste le squadre con cui l'Atletico deve far punti, bensì dimostrare che la “garra colchonera” prevale e che nessuna squadra di questa categoria può avere vita facile.

Il girone di andata è finito, e con esso si conclude questo strano, ma entusiasmante 2024 in cui la squadra ha saputo rivitalizzarsi e rimodellarsi dopo aversi data per vinta, ma soprattutto crescendo e maturando, perché l'Atletico visto finora non è assolutamente l'Atletico dell'anno scorso. L'esperienza, che funge spesso da maestra, dovrà continuare a delineare il percorso di questa squadra, che è sempre in crescita. Il girone di ritorno si prospetta infernale, nel frattempo, un giusto riposo a cavallo delle festività può solo far bene per staccare e tornare l'undici gennaio più carichi di prima per affrontare al meglio il Sant'Isidoro Bagheria.