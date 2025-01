Calcio a 5: Serie C1. Domani l’Atletico Monreale cerca gloria a Bagheria

Si gioca contro il Sant’Isidoro. Calcio d’inizio alle ore 17

MONREALE, 10 gennaio – Anno nuovo vita nuova, dice il detto. Anche se non sono proprio tutti a pensarla così: c'è chi preferisce pensare che non è la vita a cambiare ma il nostro modo di percepire le cose, di inseguire i nostri obiettivi e saper reagire positivamente alle difficoltà.

È un nuovo anno anche in casa Atletico, quindi, con i monrealesi che hanno salutato un 2024 che nonostante tutto ha sorriso loro, perché è sempre l'esperienza ad essere maestra di vita, fornendo i giusti modi per affrontare le sfide ed essere sempre più preparati. Il 2025 dei colchoneros si è appena aperto, i ragazzi di mister Macaluso vorranno iniziare con il piede giusto mantenendo la stessa onda che ha accompagnato finora la squadra in tutto il girone di andata, chiuso infatti con 18 punti.

Il primo avversario del nuovo anno sarà il Sant'Isidoro Bagheria, squadra sempre difficile da affrontare e che nelle ultime giornate di campionato è anche riuscita a recuperare qualche posizione, ritrovandosi momentaneamente al nono posto in classifica.

Nel match di andata al Palacanino finì 4-3 per l'Atletico dopo una partita combattuta, ma adesso si giocherà in casa bagherese e sul sintetico, motivo per cui i ragazzi hanno lasciato il Palacanino e svolto allenamenti in campi equivalenti a quelli che troveranno sabato. Iniziare bene sarebbe importante per dare la giusta carica. Si prospetta un lungo e difficile girone di ritorno, ma la "garra colchonera" non mancherà di certo. Appuntamento quindi a domani e calcio di inizio programmato per le 17 in punto. Si giocherà al centro sportivo San Marco di Bagheria.