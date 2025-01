Calcio a 5: Serie C1. L’Atletico Monreale non inverte la rotta contro il Sant’Isidoro

A Bagheria finisce 3-0 per i padroni di casa

BAGHERIA, 11 gennaio – Finisce 3-0 per il Sant'Isidoro Bagheria la sfida al centro sportivo San Marco. L'Atletico deve arrendersi dopo una partita giocata con grande fisicità da parte di entrambe le squadre e molto equilibrata.

Il primo tempo, che si gioca principalmente in mezzo al campo con poche occasioni da gol da parte delle formazioni avversarie finisce 0-0, a dimostrazione di una gara totalmente equilibrata e che può essere indirizzata solo dagli episodi.

Episodi che arrivano nel secondo tempo, ma a favore dei bagheresi, come per esempio in occasione di un calcio d'angolo, con la palla che schizza sotto le gambe di Norfo.

Dopo pochissimi minuti arrivano anche il secondo e terzo gol, entrambi su ripartenze a dimostrazione del fatto che l'Atletico aveva perso un po’ di inerzia e fiducia. È 3-0 di fatto il risultato finale (reti di Mulè, Basile e Losanno) con una classifica che adesso un po’ si complica. I monrealesi scivolano all'ottavo posto mantenendo i 18 punti, mentre il Sant'Isidoro è nono a 17. È inutile piangere sul latte versato, c'è bisogno di voltare subito pagina e pensare alla prossima partita contro il Canicattì programmata per sabato 18 gennaio al Palacanino di Altofonte.