Calcio a 5: Serie C1. L’Atletico Monreale cerca punti tranquillità contro il Canicattì

Si gioca al PalaCanino di Altofonte alle 18,15

MONREALE, 17 gennaio – L'Atletico Monreale torna al Palacanino per affrontare il Canicattì C5 in un match che può pesare moltissimo.

Dopo l'ultima sconfitta in casa del Sant'Isidoro Bagheria per 3-0, i monrealesi avranno bisogno di ripartire subito, con un solo obiettivo: fare punti. Il giorno di ritorno è appena iniziato e l'Atletico sa benissimo che ogni partita può valere come una finale ed essere decisiva per le sorti del campionato.

All'andata finì 7-1 per i rossoblù monrealesi, dopo una prestazione sontuosa dei ragazzi, ma ogni partita è storia a se, il Canicattì scenderà in campo per vincere ad ogni costo sperando di uscire dalla zona retrocessione. I colchoneros, invece, mantengono ancora 18 punti, restando aggrappati a metà della classifica e proveranno ad allontanarsi ulteriormente dalla zona calda. Può sorridere mister Macaluso perché tornerà a disposizione della squadra dopo la squalifica Vincenzo Sgarlata, giocatore importante che con le sue accelerate palla al piede è in grado di mettere in difficoltà qualsiasi avversario.

Appuntamento a domani alle ore 18:15 al Palacanino di Altofonte per scoprire come andrà a finire. La live della partita sarà trasmessa sulla pagina Facebook della società.