Calcio a 5: Serie C1. Al PalaCanino è 4-3 per l’Atletico Monreale: sconfitto il Canicattì

Gli uomini di Macaluso vincono in rimonta, grazie al “quinto di movimento"

ALTOFONTE, 19 gennaio – Un Atletico Monreale semplicemente straordinario vince in rimonta nei minuti finali dopo una partita dominante, soprattutto nel secondo tempo.

Non è Atletico Monreale se non è finale da cardiopalma: su questo ormai non ci sono più dubbi. Match che infatti inizia benissimo dopo le reti messe a segno da Sgarlata e Salamone, ma che vede il Canicattì rimontare velocemente con i gol di Brancato e La Piana, che con la sua doppietta personale riesce ad invertire momentaneamente la rotta chiudendo il primo tempo in vantaggio sul 3-2

Il secondo tempo è un tracimare colchonero. I padroni di casa infatti creano innumerevoli occasioni da gol senza riuscire a mettere la sfera in rete grazie ai tanti miracoli del portiere avversario. La svolta arriva nei minuti finali grazie all'intuito di mister Macaluso che mette in campo cinque giocatori di movimento approfittato del calo fisico del Canicattì. Mossa che risulta vincente, perché Ciccio Lo Giudice prima la pareggia e subito dopo la ribalta, ponendo finalmente fine alla sfortuna che vedeva il pallone praticamente non voler entrare. 23 punti in classifica e zona calda sempre piu lontana, mentre il Canicattì resta in zona retrocessione.

+3 importantissimo e che riporta di nuovo tanta energia positiva, necessaria per continuare su questa scia ed affrontare al meglio questo lungo girone di ritorno. Testa subito alla prossima gara che vede l'Atletico affrontare il Ficarazzi in trasferta.