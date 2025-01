Calcio a 5: Serie C1. Per l’Atletico Monreale domani difficile sfida a Ficarazzi

Non tragga in inganno la precaria classifica degli avversari, che faranno di tutto per conquistare i tre punti

MONREALE, 24 gennaio – Dopo l'ultima vittoria contro il Canicattì, che ha visto i monrealesi ribaltare il risultato nei secondi finali con la doppietta di Lo Giudice, adesso l’Atletico Monreale dovrà vedersela contro il Ficarazzi che al momento occupa l'ultima posizione della classifica con 9 punti.

Stagione finora negativa, quella dei “ficarazzoti”, ma l'Atletico non deve fare l'errore di sottovalutare un avversario che sicuramente proverà a far di tutto per vincere e dare una svolta positiva alla propria stagione.

I ragazzi di mister Macaluso invece possono solo momentaneamente tirare un sospiro di sollievo, sperando di non tornare nella zona calda della classifica. I 21 punti in classifica infatti fanno sperare, se non fosse che il girone di ritorno è ancora lungo e ogni partita deve essere interpretata in maniera positiva, senza adagiarsi prima del tempo. Ma l'Atletico c'è, è in forma, si allena bene e ogni avversario sa che fare punti contro questa squadra non è per nulla semplice, soprattutto quando in campo si mette tutto.

La gara andrà in scena domani alle ore 17:30 al PalaSampognaro di Ficarazzi. La diretta della partita sarà trasmessa sulla pagina Facebook della società.