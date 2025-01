Torneo dei Quartieri Young Edition: il San Martino alza la coppa, ma a vincere sono tutti i ragazzi

Anche l'edizione riservata agli Under 14 si è rivelata un successo

MONREALE, 26 gennaio - È terminata, tra gli applausi delle famiglie e del pubblico presente al Campo Arkimede Pitagorico, la prima edizione del Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale Young Edition.

I protagonisti di questa kermesse non sono stati i campioni che hanno illuminato l'estate monrealese, bensì i ragazzi nati dopo il 2010 che volevano emulare le gesta dei loro beniamini.

A trionfare, in una finale piena di pathos, è stato il San Martino delle Scale: i ragazzi di mister Maurizio La Bella hanno vinto la finale contro il Pezzingoli, guidato da mister Sorrentino.

Il risultato finale, 6-3, è arrivato al termine di una gara avvincente, ricca di ribaltoni e capovolgimenti di fronte. Al triplice fischio dell'arbitro, è andata in scena la premiazione, con i riconoscimenti dati ai migliori giocatori del torneo e anche qualche targa gentilmente offerta da Alfredo Segreto, conosciuto con tanto affetto da grandi e piccini come "Nonno Alfredo".

Si chiude il sipario sulla prima edizione del Torneo, giocata a cavallo tra i due anni solari 2024 e 2025. Con l'annuncio del presidente della associazione del Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale, Alessio Tarallo, e dell'assessore comunale allo sport Salvo Giangreco che in estate avrà il via la seconda edizione del torneo Young, proprio dopo quello dei grandi.

Ha dichiarato Tarallo: "Ci tengo a ringraziare tutti i partecipanti al torneo, questi piccoli grandi ragazzi che ci hanno fatto passare delle ore stupende nel segno dello sport, del rispetto e dell’aggregazione. Ringrazio l’amministrazione comunale nella persona del sindaco Alberto Arcidiacono e soprattutto dell’instancabile assessore allo sport Salvo Giangreco.

Grazie a tutti le menti della mia organizzazione per la voglia di creare qualcosa di bello per questa città. Grazie a Gabriele Rispetta, ormai la voce del Torneo dei grandi e dei piccoli. Grazie alla passione straordinaria che mette Alfredo Segreto, per tutti Nonno Alfredo, per questo sport e questo torneo. Grazie a tutti gli sponsor che hanno appoggiato questo torneo, agli arbitri ASC e a tutti i presidenti, dirigenti e allenatori che si mettono a disposizione per creare qualcosa di bello per i ragazzi. Un grazie anche a chi ci ha seguiti, ci vediamo presto per la 4a edizione del Torneo dei Quartieri e delle Frazioni e per la seconda del torneo Young Edition".