Calcio a 5: Serie C1. Un Atletico Monreale opaco cede le armi al Ficarazzi

Brutta prova dei ragazzi di Macaluso contro un’avversaria più determinata

FICARAZZI, 26 gennaio – Occasione sprecata per l’Atletico Monreale, che non riesce a trovare la via della vittoria contro un Ficarazzi che in campo ha messo tanta determinazione. Finisce 6-3 per i padroni di casa. L'Atletico esce dal campo a testa bassa.

Gara a senso unico, sia nel primo che nel secondo tempo, con gli uomini di Macaluso sempre costretti ad inseguire e senza trovare praticamente mai il pallino del gioco. Troppe imprecisioni e troppi errori davanti alla porta hanno segnato inesorabilmente questa partita, contro un avversario molto più reattivo e capace di arrivare prima su ogni pallone.

Non eravamo di certo abituati a questo, perché finora le sconfitte arrivate avevano visto un Atletico uscire dal campo a testa alta, dimostrando che si può anche perdere, ma sempre dando il massimo. Il Ficarazzi, che sicuramente aveva più fame dei colchoneros, seppur con un gioco non sempre ben espresso, è riuscito a portare tre punti d'oro uscendo dall'ultimo posto in classifica che vale a dire retrocessione diretta.

Che non era una gara da sottovalutare per i monrealesi l'avevamo anche detto, ma è importante subito rialzarsi come solo l'Atletico sa fare e guardare solo avanti, perchè all'orizzonte adesso c'è il Palermo C5 che è sicuramente la migliore squadra di questo campionato, ma si giocherà al PalaCanino ed è ancora tutto da scrivere.

Questi i marcatori della partita: Riesi (2), La Targia, Zito, Poma e Zangara per il Ficarazzi e Macaluso, Lo Giudice e Sgarlata per l'Atletico Monreale.