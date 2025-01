Calcio a 5: Serie C1. L’Atletico Monreale sfida domani la capolista Palermo C5

Difficile match contro i rosanero per gli uomini di Natale Macaluso

MONREALE, 31 gennaio – Al PalaCanino arrivano domani i capo classifica del Palermo C5 e sfideranno un Atletico ferito ma ancora in piedi.

L'ultima sconfitta in casa del Ficarazzi deve servire da lezione- dicono in società – perché è l'ennesima prova che in questo campionato nulla è dato per certo e che ogni partita deve essere affrontata come se fosse l'ultima proprio per le insidie che nasconde. L'avversario da affrontare è sicuramente il più forte e preparato, con 42 punti guida la classifica e pare non abbia nessuna intenzione di fermarsi, come dimostrano i numeri: 16 partite, 13 vittorie e nessuna sconfitta.

I Colchoneros, ancora a 21 punti ed a metà classifica, non devono darsi per spacciati, perché sanno benissimo che in questo campionato non prevale " la legge del più forte " ma quella di chi ha più fame e determinazione e che i giocatori più abili possono fare la differenza fino ad un certo punto. Appuntamento a domani ore 170 al Palacanino di Altofonte per sapere come andrà a finire. La diretta della partita sarà trasmessa sulla pagina facebook della società.