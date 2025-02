Calcio a 5: Serie C1. Contro il Palermo C5 l'Atletico Monreale perde a casa sua ma a testa alta

Al PalaCanino finisce 4-2 per i rosanero, sempre più leader del campionato

ALTOFONTE, 1 febbraio – Partita combattuta quella che si è disputata oggi al PalaCanino tra Atletico Monreale e Palermo C5, con i padroni di casa che escono sconfitti per 4-2 dopo aver provato comunque a fare risultato contro un avversario fortissimo e che con molte probabilità continuerà a dominare questo campionato fino al termine di questa stagione.

C'è poco da rimproverare ai ragazzi di Mister Macaluso, se non qualche errore in fase difensiva che ha permesso agli avversari di portarsi sul 2-0 dopo poco più della metà del primo tempo. Musso e Biondo gli autori dei gol. Di Grazia accorcia le distanze facendo concludere il primo tempo sul 2-1 in favore dei rosanero Alla ripresa le due squadre continuano a non risparmiarsi, regalando sicuramente uno spettacolo piacevole ai tifosi neutrali.

Il gol di Biondo e Di Simome portano i rosanero sul 4-1, mentre Lupo segna il 4-2 definitivo per i colchoneros. Il " quinto di movimento " chiamato da Mister Macaluso nel finale non va a buon fine questa volta.

Atletico Monreale che, nonostante il risultato e la portata del suo avversario, ha disputato una partita positiva per quanto riguarda l'atteggiamento, che lascia ben sperare in vista dei prossimi impegni in cui c'è il bisogno assoluto di fare punti per restare aggrappati a quella fetta di classifica, mentre il Palermo vola alto mantenendo la vetta con 2 punti in più rispetto all'Athletic. Qualche presa di consapevolezza in più e qualche errore in meno porterebbero sicuramente i ragazzi in una condizione ottimale, utile per affrontare ad esempio l'Akragas nella prossima lunga e difficile trasferta di campionato.