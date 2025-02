Calcio a 5: Serie C1. Difficile sfida ad Agrigento per l’Atletico Monreale

Contro l’Akragas servirà una prova di spessore dei colchoneros

MONREALE, 7 febbraio – Lunga trasferta in arrivo per gli uomini di Macaluso che sfideranno l'Akragas allo Sport Village Club di Agrigento.

La partita risulterà importante per le sorti del campionato di entrambe le squadre, perché gli agrigentini vorranno rimanere aggrappati al sesto posto che consentirebbe loro l'accesso ai play off, mentre l'Atletico Monreale proverà a vincere in un campo molto difficile per non restare in quel vortice che può risultare deleterio ai fini della classifica.

Le assenze sono importanti, tra infortunati e diffidati, come quelle di Macaluso e Lo Giudice, ma l'Atletico deve crederci e l'esperienza insegna che proprio durante i momenti negativi i ragazzi sanno risorgere dalle proprie ceneri dimostrando grande carattere. I soli 3 punti portati a casa contro Sant'Isidoro, Canicattì, Ficarazzi e Palermo C5 non sono sufficienti ne confortanti per mister Macaluso, che punta ad un campionato tranquillo, ma i colchoneros devono crederci e proveranno a conquistare punti già da domani in casa Akragas per invertire la rotta.

Appuntamento a domani ore 17 per sapere come andrà a finire. La diretta della partita sarà trasmessa sulla pagina Facebook della società.