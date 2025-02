Calcio a 5: Serie C1. Tanto Akragas, poco Atletico: allo Sport Village finisce 7-2

Gli uomini di Macaluso subiscono troppo l’azione dei padroni di casa

AGRIGENTO, 9 febbraio – Si conclude con un risultato pesante allo Sport Village Club in favore degli agrigentini il match tra Akragas e Atletico Monreale, con la squadra ospite, che con tante assenze, tra infortunati o squalificati, cede il pallino del gioco agli avversari per tutto il corso della partita, concludendo di fatto con una sconfitta per 7-2.

L'Akragas continua dunque ad inseguire i play off, mentre i colchoneros devono assolutamente cambiare passo per non rovinare quanto di buono era stato fatto nel girone d'andata. Una sola vittoria nelle ultime cinque partite è troppo poco, e quei 21 punti segnati in classifica iniziano a diventare pochi.

Il prossimo match casalingo contro il Merlo può essere la gara della svolta, soprattutto dopo la partita di andata che ha visto un Atletico uscire dal campo sconfitto per degli episodi. Ecco i marcatori del match: segna entrambi i gol Giovanni Salerno per l'Atletico. Per l'Akragas invece doppiette di Di Bartolo e Cillari, poi Colore, Ruvio e Sirone.