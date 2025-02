Calcio a 5: Serie C1. L'Atletico Monreale si prepara ad affrontare il Merlo al Palacanino

Si gioca domani alle 17 al PalaCanino

MONREALE, 14 febbraio – Festa degli innamorati, delle coppie e non solo: è il trionfo dell'amore verso quello che per ognuno di noi è più caro, compreso l'amore per lo sport e per il calcio che unisce intere generazioni grazie alla passione di chi ama questo gioco.

L'Atletico sa di non potersi più permettere di lasciare altri punti per strada, e la prossima gara casalinga contro il Merlo ha il peso delle partite importanti, quelle che possono condizionare l'intera stagione. La squadra di mister Massimo Gallo, infatti, ha 24 punti, tre in più rispetto ai monrealesi che devono assolutamente trovare la via della vittoria per lasciarsi ancor di più alle spalle la zona calda della classifica.

Il ritorno di Lo Giudice e Macaluso può essere decisivo visto il loro impatto sulla classifica marcatori di quest'anno, e sul piano tecnico mister Macaluso può gestire meglio i suoi uomini. All'andata finì 3-2 per la squadra di Gallo dopo una partita molto equilibrata, ma questa volta i colchoneros con il Palacanino a favore scenderanno in campo con il solo obiettivo di vincere, a qualunque costo.

Appuntamento a domani ore 17 al Palacanino di Altofonte per sapere come andrà a finire. La live della partita sarà trasmessa sulla pagina Facebook della società.