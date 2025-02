Calcio a 5: Serie C1. L'Atletico Monreale torna alla vittoria contro il Merlo

Successo in rimonta per 7-1 per gli uomini di Macaluso

ALTOFONTE, 16 febbraio – Prestazione di grande spessore dell’Atletico Monreale, che contro il Merlo C5 torna alla vittoria forse nel momento più importanti della stagione e in una partita in cui portare a casa i tre punti era di assoluta necessità.

Nonostante un primo tempo chiuso in svantaggio per 0-1 dopo il gol di Bongiovanni, nel secondo gli uomini di Macaluso riescono nell'unica cosa che mancava e che in tutto l'arco della prima parte della gara non era riuscito loro: fare gol. Carmelo Di Grazia apre le danze, Roberto Macaluso cambia abito e ne fa 4, uno più bello dell'altro.

Maniscalco e un autogol di un giocatore del Merlo pongono fine ad un match dominato dall'Atletico, abile nel saper sfruttare gli spazi in campo aperto e sapersi difendere, complici anche le paratone di un super Giuseppe Tripoli tra i pali, mentre Dario Tarallo in mezzo al campo si fa trovare sempre pronto e con la sua fisicità porta a casa una prestazione sontuosa.

Davanti gli occhi del sindaco Alberto Arcidiacono, presente in tribuna, si sono visti ottimi segnali positivi da parte di tutta la squadra, che adesso spera di poter continuare su questa rotta per affrontare meglio le future sfide di questa difficile, ma ormai non più lunghissima Serie C1.