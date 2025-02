Calcio a 5: Serie C1. L’Atletico Monreale cerca continuità contro il San Cataldo

Si gioca domani al PalaCanino alle 18,15

MONREALE, 22 febbraio – Dopo la grande prestazione e la vittoria contro il Merlo Calcio a 5 da parte dei ragazzi di mister Macaluso, i colchoneros vorranno replicare anche domani contro il San Cataldo, vogliosi anche di riscatto dopo la brutta gara di andata, in cui forse meritavano qualcosa in più.

È un'altra partita da non sbagliare quella che andrà in scena al PalaCanino, con gli ospiti reduci da una grande vittoria contro il Palermo C5 che quest'anno non aveva ancora perso. La classifica dice 27 punti San Cataldo e 24 Atletico. Ci si aspetta una sfida equilibrata - almeno sulla carta - in cui avrà la meglio chi avrà più determinazione.

L'assenza di Sgarlata per l'ennesima squalifica di questa stagione può pesare, mentre Roberto Macaluso, goleador della squadra oltre che capocannoniere, ne ha fatti 4 contro il Merlo, ed ha ancora il piede caldo. Ma i ragazzi sanno che, indipendentemente dalle assenze, in queste partite c'è bisogno soprattutto di testa e "garra colchonera". Appuntamento a domani, ore 18:15 per sapere come andrà a finire. La diretta della partita sarà trasmessa sulla pagina Facebook della società.