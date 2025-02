Calcio a 5: Serie C1. L'Atletico vince ancora, battuto 1-0 il San Cataldo

La decide un grande Dario Tarallo

ALTOFONTE, 22 febbraio – L’Atletico Monreale supera l’ostacolo San Cataldo, facendo suo il match col punteggio di 1-0, grazie al gol segnato da Dario Tarallo.

È stato un match combattuto ed equilibrato, con i due portieri che vengono impegnati diverse volte per le tante occasioni da gol create da parte di entrambe le squadre.

Il primo tempo si chiude sul risultato di 0-0, ma nel secondo, nonostante le tante assenze in casa Atletico, mister Macaluso riesce a portarla meritatamente a casa grazie ai suoi uomini che in campo mettono più determinazione e cuore degli avversari, e dopo la rete di Dario Tarallo a pochi minuti dal fischio finale, vengono sanciti 3 punti che valgono come oro.

Inefficace il " quinto di movimento " del San Cataldo per provare a rimettere in bilico la partita. I colchoneros volano a 27 punti, staccando il Merlo e posizionandosi a pari merito insieme a San Cataldo e Leonforte. Mancano 6 giornate alla fine di questo campionato, 6 giornate in cui i monrealesi dovranno mantenere questo tipo di mentalità, mettendo tutto in campo indipendentemente dalle assenze o dal calibro del suo avversario.

La prossima trasferta contro il Leonforte sarà l'ennesimo scontro diretto che l'Atletico dovrà provare a portare a casa, ma con questo atteggiamento è possibile mettere in difficoltà qualsiasi avversario.