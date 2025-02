Calcio a 5: Serie B. Domani il Villaurea Monreale cerca l’allungo in classifica contro lo Sporting Alcamo

Impegno casalingo per i salesiani. Calcio d’inizio alle ore 15

MONREALE, 28 febbraio – L’errore più grave, da non commettere assolutamente, sarebbe quello di guardare la classifica e soffermarsi sulla posizione degli avversari.

Così facendo ci si accorgerebbe che lo Sporting Alcamo è l’attuale fanalino di coda della graduatoria, con soli 6 punti al proprio attivo, che, quindi, proprio per questo motivo, è impegnato nella difficile lotta per la salvezza. Si capisce, pertanto, come la formazione trapanese abbia necessità di far punti, se vorrà continuare a coltivare qualche speranza di permanenza in Serie B.

È di tutta evidenza, quindi, che domani, quando andrà in scena il match valevole per la 18ª giornata del campionato, sarà bene badare solo al match ed all’importanza estrema di aggiungere un altro step nella corsa che dovrebbe portare ai playoff. È opinione comune, infatti, che tre punti messi eventualmente in tasca domani, sarebbero esattamente ciò che occorre per avvicinarsi ulteriormente ad un traguardo che per il Villaurea Monreale sarebbe storico.

Occorreranno, inutile dirlo, la solita concentrazione ed il solito ritmo per mettersi positivamente alle spalle questo ulteriore impegno. Gli stessi che hanno portato la squadra di Gallo e Speciale ad inanellare quattro vittorie consecutive e raggiungere, momentaneamente, il quarto posto in classifica.

Il Villaurea Monreale è costretto a rinunciare a Christian Badalamenti, uscito malconcio dalle ultime sfide e bisognoso di un turno di stop, ma recupera Filippo Giangrande, che ha scontato il turno di squalifica inflittogli dal giudice sportivo al termine della vittoriosa sfida con il Mistral Palermo di due settimane fa.

All’andata, al PalaGrimaudo, nello scorso mese di novembre, finì 6-4 per il Villaurea, che si impose al termine di una partita combattuta fino all’ultimo. Domani il match, come di consueto, sarà trasmesso in telecronaca diretta streaming sulla pagina facebook di MonrealeNews, media partner del Villaurea Monreale.

Palla al centro alle ore 15. Fischieranno Lorenzo Micino della sezione di Cosenza e Veronica Santese di quella di Roma 1. Al crono: Gianfranco D’Amico della sezione di Trapani.