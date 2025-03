Calcio a 5: Serie B. Villaurea Monreale…. e sono cinque!

I salesiani liquidano la pratica Sporting Alcamo con un sonoro 8-2

PALERMO, 1 marzo – Dopo il poker servito una settimana fa, il Villaurea Monreale cala il pokerissimo, sconfiggendo senza alcun problema il fanalino di coda Sporting Alcamo col punteggio di 8-2.

La vittoria, così come avevamo raccontato in sede di presentazione, dice una parola importante in chiave playoff, perché consolida momentaneamente il quarto posto degli uomini di Antonio Gallo e Massimiliano Speciale, che con il “punteggio pieno” conquistato nelle ultime cinque partite, possono guardare con fiducia e con soddisfazione all’andamento, fin qui, di questo campionato.

Non era certo quello di oggi (l’Alcamo non ce ne voglia) l’impegno più arduo per il Villaurea Monreale, che si è presentato al match in ottimo stato di salute e soprattutto con il ruolo di super favorito. Ma i salesiani sono stati bravi a non commettere l’unico errore che oggi avrebbe potuto far maturare un risultato diverso: e cioè quello di prendere sotto gamba l’impegno.

Nulla di tutto questo, fortunatamente e già dalle prime battute Cassata e compagni hanno fatto capire quale sarebbe stato l’andazzo, pedalando fin dal “pronti, via” e cominciando a bussare prestissimo alla porta alcamese.

Gli ospiti hanno messo sul piatto della bilancia quello che hanno potuto, ivi compreso un temperamento da combattenti, ma per loro le speranze si sono spente ben presto.

E così, quando il punteggio è diventato rotondo, mister Gallo ha avuto la possibilità di buttare dentro i “ragazzini” Passannanti, Merenda, Riccobono e Pellitteri, regalando loro l’emozione del debutto in serie B (il solo Passannanti aveva esordito sabato scorso a Barcellona) e soprattutto avvalorando il valido progetto rivolto ai giovani che la società, come dimostrano i risultati, sta proficuamente portando avanti.

Mattatore della partita Carmelo Giannusa, ormai non più una novità che con il suo poker ha indirizzato decisamente il match dalla parte Villaurea. Doppietta d’autore per Filippo Giangrande e gol di Cassata e di Passannanti. Per quest’ultimo un premio alla sua costanza ed al suo impegno quotidiano in allenamento.

Sabato prossimo la musica sarà ben altra, perché il calendario propone la difficilissima trasferta in quel di Adrano, vera concorrente del Villaurea Monreale per il posto nei playoff.

Inutile dire che sarà una sfida tutta da seguire e tutta da raccontare, che noi racconteremo con la passione di sempre.