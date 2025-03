Calcio a 5: Serie B. Per il Villaurea Monreale domani ad Adrano un esame di maturità

Si gioca sul campo della principale antagonista per un posto nei playoff

MONREALE, 7 marzo – Sarà un vero e proprio esame di maturità quello che sosterrà domani pomeriggio il Villaurea Monreale, impegnato sul difficilissimo campo di Adrano nel match valevole per la 19ma giornata del campionato di Serie B di futsal (Girone H).

Di fronte, infatti, ci sarà una squadra che al momento ha le stesse ambizioni del Villaurea, vale a dire un posto nei playoff. Le due contendenti, ad oggi, sono quelle che si giocano con le maggiori chances gli ultimi due posti negli spareggi del dopo regular season, anche se le velleità di Arcobaleno Ispica e soprattutto di Acireale non devono essere dimenticate.

Le difficoltà del match di domani sono ingigantite dalle dimensioni estremamente ridotte del campo adranita, cosa che agevola chiaramente i padroni di casa, che di quel campo conoscono ogni centimetro quadrato e a quelle dimensioni hanno ormai fatto l’abitudine.

Per i salesiani, quindi, ci sarà da snaturare il modo di fare futsal, considerato che sarà più importante calciare bene in porta, piuttosto che manovrare il pallone.

Al di là di questo, però, ci sarà da fare i conti con le legittime aspirazioni dei padroni di casa, che sul proprio campo hanno già fatto male a più di un’avversaria.

Il Villaurea Monreale si presenterà al confronto privo del pivot Nico Giannola, troppo severamente espulso sabato scorso durante il match con lo Sporting Alcamo. Torna fra i convocati Cristian Badalamenti, che ha smaltito le noie che lo avevano costretto allo stop una settimana fa. Per vari motivi non saranno del match il capitano Bepi Abisso e l’esperto Peppe Di Dio. Antonio Gallo e Massimiliano Speciale, quindi, saranno costretti a chiamare in causa un numero consistente di giovani emergenti della cantera salesiana, che, sebbene non siano forniti di un grosso bagaglio d’esperienza, sono carichi di entusiasmo e voglia di fare. Mister Carmelo Sgroi, sul fronte adranita, dovrà rinunciare ad Antonino Bonaccorso, anche lui appiedato dal giudice sportivo.

La partita, compatibilmente con le condizioni logistiche, sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina facebook di Monreale News, media partner del Villaurea Monreale.

Palla al centro alle ore 16. Fischieranno Alessandro Gionfalo della sezione di Rossano e Ruben Tullio di quella di Forlì. Al crono Luigi Federico Barbagallo della sezione di Acireale.