Calcio a 5: Serie B. Villaurea Monreale “sei” bellissimo

Ad Adrano arriva la sesta vittoria consecutiva che significa matematicamente playoff promozione

ADRANO, 8 marzo – Partiamo dalla cosa più importante: il Villaurea Monreale, per la prima volta nella sua giovane storia, raggiunge matematicamente i playoff promozione per la A2 e lo fa con tre giornate d’anticipo.

Una conquista storica, per la quale sembra essere passato un secolo rispetto alla scorsa stagione, quando il traguardo della salvezza arrivò soltanto al termine della disputa dei playout. Segno inequivocabile di una crescita tecnica e societaria grazie alla quale è stato possibile centrare questo importante obiettivo.

Il suggello è arrivato oggi, su un campo piccolo e difficile come quello di Adrano, in casa di una diretta concorrente di classifica, grazie ad una prestazione maiuscola di tutta la squadra. Se non la migliore della stagione, certamente una delle più belle ed emozionanti dell’intero campionato.

Una sfida tirata e combattuta fino all’ultimo, che le due squadre hanno giocato a tutta, regalando suspance ed emozioni agli spettatori del palazzetto, piccolo, ma gremito come un uovo.

Il Villaurea Monreale ha avuto il grande, grandissimo merito di non farsi travolgere dall’onda d’urto iniziale degli adraniti, che “pronti, via” hanno schiacciato forte il piede sull’acceleratore, segnando due gol che avrebbero buttato giù tanti. Tanti, ma non gli uomini di Gallo e Speciale, bravi a rialzare la testa e replicare colpo su colpo fino al 2-2 con il quale si è concluso il primo tempo.

Ma è stato nella ripresa che i salesiani hanno dato il meglio di sé, tenendo testa senza vacillare di fronte alle folate avversarie con una grande fase difensiva, ripartendo e pungendo chirurgicamente quando se ne è presentata la possibilità.

Carmelo Giannusa ha messo a segno la sua solita tripletta, seguito dall’altrettanto solito Cassata, che di gol ne ha realizzati due. A bersaglio pure Giangrande, Badalamenti e La Barbera, che hanno completato il tabellino Villaurea. In casa Adrano poker di Mojica e gol di Cavallaro e Verzì.

Sabato prossimo, nonostante l’obiettivo sia già centrato, si potrà tentare di allungare ulteriormente una striscia che dura da sei settimane consecutive e che ha regalato alla società salesiana l’appendice di stagione. Come dire: contenti sì, ma sconti a nessuno. Il Villaurea Monreale ha ancora fame e non ha alcuna intenzione di fermarsi adesso.