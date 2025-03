Calcio a 5: Serie C1. L’Atletico Monreale perde in casa degli 89ers

Al Trinacria finisce 3-0 per i padroni di casa

PALERMO, 8 marzo – Finisce 3-0 al Centro sportivo Trinacria per i padroni di casa la sfida tra Palermo Futsal 89ers 89 e Atletico Monreale.

È stata una partita combattuta, con un risultato che forse poteva essere diverso viste le tante occasioni create dai ragazzi di Mister Macaluso, soprattutto nel secondo tempo, quando con cattiveria e determinazione hanno provato a fare di tutto per riportare il risultato in bilico.

C'è poco da rimproverarsi: dopo i gol di Lapi e Pennino, entrambi subiti nella prima metà del primo tempo, i colchoneros hanno comunque lottato a testa alta, concludendo la partita con il "quinto di movimento " senza riuscire a mettere la palla in rete, e nel finale il secondo gol personale di Lapi sancisce il 3-0 conclusivo. Gli avversari salgono così al terzo posto in classifica, mentre l'Atletico resta a 27 punti, consapevole di dover ricevere in casa il 3M sabato prossimo per l'ennesima importante prova di questo campionato.

All'andata finì 9-3 per i monrealesi, ma ogni partita ha una storia a sè e al Palacanino servirá il supporto di tutti gli uomini a disposizione di Macaluso per riuscire a mettere in difficoltà un avversario forte, preparato e che sicuramente avrà tanta voglia di rivalsa dopo aver perso, almeno momentaneamente, la terza posizione della classifica.