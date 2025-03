Calcio a 5: Serie C1. L’Atletico Monreale cerca i punti tranquillità a Leonforte

Da tenere particolarmente d’occhio il capocannoniere degli ennesi Paolo Ipsale

MONREALE, 21 marzo – Mancano solo quattro giornate alla fine del campionato, e l'Atletico Monreale dovrà fare i conti con il Leonforte nell'atteso scontro diretto che risulterà importante per consolidare una posizione in classifica di assoluta tranquillità.

Il “nemico” numero uno è sicuramente Paolo Ipsale, capocannoniere della C1 con 38 reti messe a segno, praticamente un gol e mezzo a partita. I 27 punti dei colchoneros a confronto con i 30 del Leonforte però fanno gola ai ragazzi di mister Macaluso, che reduci da una sconfitta forse un po’ troppo severa contro il 3M al PalaCanino vorranno portarsi i tre punti al difficile Ambiente Sport dei padroni di casa.

Le assenze ci sono: nelle ultime partite ad esempio sono mancati i gol di Roberto Macaluso, le accelerazioni di Sgarlata, la compattezza di Tarallo, ma non è un segreto che se l'Atletico Monreale gioca con cuore, ogni giocatore in campo diventa un tassello fondamentale di quella che è la " garra colchonera " della squadra. All'andata finì meritatamente 6-4 per i monrealesi dopo una partita da cardiopalma, tipico dell'Atletico Monreale in cui succede di tutto.

Si giocherà al "Ambiente Sport" di via Dei Cento Comuni d'Italia, Leonforte, alle ore 17 e la diretta della partita sarà come da prassi trasmessa sulla pagina Facebook della società.