Calcio a 5: Serie C1. L’Atletico Monreale cerca la matematica salvezza contro il San Vito

Un punto consentirebbe agli uomini di Macaluso di mettere in cassaforte la permanenza in C1

MONREALE, 28 marzo - Arriva il San Vito al PalaCanino, con la necessità assoluta di potare a casa i tre punti per sfuggire dalla zona play-out che vede coinvolte diverse squadre ed è perciò ancora tutto da scrivere.

Gli uomini di Macaluso invece hanno quasi raggiunto l'obiettivo salvezza, soltanto un punto in più e la matematica consentirebbe loro di poter disputare tranquillamente le ultime giornate di campionato senza dover inseguire nessun'altra squadra.

La partita si prospetta dunque molto interessante, e i colchoneros hanno sicuramente qualche sassolino da togliersi dopo la sfortunata gara di andata, e vogliono che domani, con il PalaCanino a favore, sia tutt'altra storia.

Roberto Macaluso continua ad essere assente, ma in questi momenti così cruciali tutta la squadra sa di doversi compattare ed unire più del solito. Appuntamento a domani, ore 17, per scoprire come andrà a finire. Gli arbitri assegnati sono: Antonino Di Rosa, Paolo Lorenzo Ferrara. e Davide Grasso. La diretta della partita sarà trasmessa sulla pagina Facebook della società.