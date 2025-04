Calcio a 5: Serie C1. Un Atletico Monreale già salvo incontra domani l’Isola C5

Gli isolani sono impegnati in piena zona playout

MONREALE, 4 aprile – Obiettivo salvezza raggiunto in casa Atletico, che posizionandosi a metà classifica e nella " zona tranquilla " non ha altro da chiedere a se stessa, anche se gli uomini di Macaluso hanno intenzione di chiudere comunque mettendo in campo prestazione all'altezza dei colchoneros.

La prossima partita contro l'Isola però non sarà una passeggiata perché gli uomini di mister Buccheri giocheranno per vincere ad ogni costo, visto il loro posizionamento in classifica che li vede in piena zona play-out.

C'è comunque serenità in casa Atletico, che soddisfatto del suo cammino, ha saputo dimostrare di poter stare in questa categoria, prendendosi anche qualche soddisfazione in più rispetto allo scorso anno in cui salvezza e serenità non erano affatto scontate, anzi.

La partita di domani andrà in scena al Nou Camp di Capaci alle ore 17 e la diretta del match sarà trasmessa come sempre sulla pagina Facebook della società.