Calcio a 5: Serie C1. L’Atletico Monreale chiude il campionato con una sconfitta

I colchoneros perdono per 6-5 contro i campioni dell’Athletic Palermo

PALERMO, 12 aprile – Finisce 6-5 per gli uomini di Mister Miosi il match valido per l'ultima giornata di campionato tra Atletico Monreale e Athletic Club Palermo, in un " derby tra Atletici" degno di un finale di stagione all'altezza in cui spettacolo e tanto agonismo non sono di certo mancati.

La partita, che so è giocata ieri sera ai camip Sole di Palermo ed ara ininfluente ai fini della classifica (l’Athletic ha vinto il campionato, l’Atletico Monreale è giù salvo matematicamente), infatti è stata interpretata bene da parte dei Monrealesi, bravi ad aprire il match con la rete di Sgarlata, che mette a segno il suo diciassettesimo gol stagionale.

Orlando pareggia dopo pochi minuti per l'Athletic, mentre il vantaggio palermitano arriva con la rete di Restivo. Gentile mette a segno la rete del 2-2 ma solo per poco, perché la squadra di Miosi torna in vantaggio. Roberto Macaluso, finalmente in campo dopo una lunga assenza, torna a dimostrare il suo talento e segna il 3-3 che sancisce la fine del primo tempo.

Nel secondo tempo sempre Macaluso porta l'Atletico in vantaggio, mentre Marco Gentile segna il momentaneo 5-3 colchoneros. Gli uomini di Miosi, probabilmente scossi dalla prestazione dei monrealesi, oltre a qualche inutile polemica proveniente dalla panchina, in una partita bellissima e ben giocata da parte di entrambe le squadre e in cui nessuna delle due si giocava assolutamente nulla, prima si portano sul 5-4 con Gomes, poi sul 5-5 con Intravaia ed a pochi secondi dalla fine della partita segnano il gol del 5-6.

Alla fine della partita l'Athletic Club ha potuto dare inizio alla festa per la promozione in serie B. Però è veramente un peccato per quello che si è visto in campo, con un Roberto Macaluso che ad otto secondi dalla fine aveva anche avuto l'occasione per pareggiare. È stata una partita quasi perfetta quella dell' Atletico Monreale, che ha dimostrato di saper lottare e mettere tanta cuore specialmente contro avversari così forti e preparati. La crescita c'è stata, ed è quello per cui tutti coloro che fanno parte della famiglia Atletico sono orgogliosi.

Il lavoro ben svolto da mister Macaluso, che è riuscito a creare un buon equilibrio tra mentalità, dedizione e tecnica, ha aiutato questa squadra a sapersi migliorare, superare ed avere ambizioni che fino a qualche anno fa non erano assolutamente nei piani. La società ed i giocatori nei prossimi giorni si riuniranno per festeggiare il raggiungimento dell'obbiettivo stagionale, sperando di continuare sulla stessa scia, provando sempre a migliorarsi.