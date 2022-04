Calcio: torna il vecchio ''Torneo dei Quartieri''

È in programma per giugno. Ecco come partecipare

MONREALE, 2 aprile – Gli sportivi monrealesi, soprattutto quelli di vecchia data, se lo ricorderanno per i suoi momenti di grande passione, così come di grande agonismo. È il vecchio e mai dimenticato “Torneo dei Quartieri”, che riempiva le giornate estive di tanti appassionati di calcio della città.

Quest’anno la manifestazione si appresta a ritornare sul rettangolo del vecchio “Conca d’Oro”, grazie alla passione sportiva di un gruppo di giovani monrealesi, coordinati da Alessio Tarallo, con l’ausilio del consulente per lo sport dell’amministrazione comunale, Salvo Giangreco, sotto la guida dell'assessore allo Sport, Letizia Sardisco. Il periodo a cavallo tra giugno e luglio dovrebbe essere quello indicato per lo svolgimento dell’iniziativa, che promette di catalizzare ancora una volta l’attenzione dei calciofili monrealesi.

La macchina organizzativa si è già messa in moto e cominciano a filtrare anche i criteri di formazione delle squadre e i requisiti per la partecipazione alla manifestazione.

Il torneo è riservato a tutti i quartieri e frazioni nel territorio del comune di Monreale. L’appartenenza ad ogni singolo quartiere o frazione è disciplinata secondo i seguenti parametri:

1 Residenza attuale

2 Residenza precedente a quella attuale (della durata di almeno 5 anni)

3 Appartenenza alla Parrocchia del quartiere o della frazione (con almeno 2 sacramenti)

4 Appartenenza documentata alle “Vecchie glorie” del quartiere .

L’organizzazione valuterà la proposta di giocare per un altro quartiere sempre rispettando almeno uno dei punti sopracitati.

Durante il torneo è proibito giocare in più squadre.

Qualora due o più quartieri o frazioni non raggiungano un numero sufficiente di giocatori è consentita l’unione in un'unica squadra.

Per iscriversi ogni partecipante dovrà inviare una mail al seguente indirizzo: torneodeiquartieri.m@libero.it

Indicando

1 Nome e cognome

2 Data di nascita

3 Residenza attuale

4 Residenza precedente a quella attuale e durata della stessa (solo nel caso di partecipazione con una squadra diversa dal quartiere o frazione di residenza attuale)

5 Parrocchia d’appartenenza (specificare dove ha fatto tutti i sacramenti)

6 Eventuale esperienza in precedenti tornei dei quartieri

Seguito dalla foto del documento di riconoscimento

Sarà cura dell’organizzazione verificare la correttezza dei dati forniti e fornire il recapito del responsabile della squadra di assegnazione.

QUARTIERI E FRAZIONI PARTECIPANTI:

(potrebbero variare in base al numero di partecipanti raggiunto)

• SAN CASTRENSE

• SANTA TERESA

• CARMINE

• SAN VITO

• BAVERA

• PEZZINGOLI

• SANTA ROSALIA

• STRAZZASITI

• PIOPPO

• GIACALONE

• POGGIO SAN FRANCESCO

• CARRUBBELLA

• CIAMBRA

• VILLACIAMBRA

• AQUINO

• GRISI’

• SAN MARTINO DELLE SCALE

Per qualsiasi informazione è possibile utilizzare uno dei seguenti recapiti

EMAIL: torneodeiquartieri.m@libero.it

CELLULARE: 3911656949 (ALESSIO TARALLO)