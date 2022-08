Calcio: il giovane monrealese Cristiano Dell’Orzo approda al Palermo

È “figlio d’arte”. Papà Piero ha giocato anche nel Monreale

PALERMO, 11 agosto – L’auspicio è quello di costruire una carriera ancora più ricca di soddisfazioni di quella del papà. Parliamo di Cristiano Dell’Orzo, monrealese, 14 anni, che da questa stagione vestirà la maglia rosanero del Palermo calcio.

Il papà, come gli appassionati di calcio sanno, è Pier Davide, bomber con un trascorso luminoso nel mondo del calcio dilettantistico siciliano, per ver vestito diverse maglie (ivi compresa quella del Monreale), con ottimi risultati e adesso apprezzato procuratore di giovani talenti.

Suo figlio, Cristiano appunto, è un trequartista classe 2008 ,capocannoniere con il Buon Pastore di mister Vitale sotto età nella categoria under 15 (2007). Dotato di ottima tecnica, visione di gioco e fiuto del gol (22 gol la scorsa stagione). È cresciuto nel Calcio Sicilia, società leader nel mondo del calcio giovanile dell’Isola, dove si è formato per 4 anni.