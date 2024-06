Torneo dei Quartieri, l’inizio in programma il 30 giugno

Rinvio di qualche giorno per consentire una regolare conclusione dei lavori di posa del manto erboso

MONREALE, 19 giugno – Subisce un inevitabile rinvio di qualche giorno l’inizio del Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale, edizione 2024, a causa dei non ancora conclusi lavori di posa del manto erboso al campo sportivo Conca d’Oro.



La decisione è maturata stamattina, nel corso di un incontro tra il sindaco Alberto Arcidiacono e Alessio Tarallo, presidente dell’associazione Torneo dei Quartieri, che organizza la manifestazione. Come avranno avuto modo di osservare numerosi sportivi, in questi giorni procede regolarmente la stesura del tappeto erboso sul terreno di gioco, che non si è ancora conclusa.

Successivamente saranno messi a punto gli altri accorgimenti, tra cui la distribuzione della sabbia e delle gommine, la tracciatura delle linee del terreno di gioco e l’installazione della recinzione esterna. Operazioni, alla cui conclusione sarà necessario far “riposare” per qualche giorno il campo, dopo gli interventi realizzati.

Per questo motivo la data individuata per l’inizio del torneo è quella del 30 giugno. Da quel giorno e fino a giorno 5, si disputerà la prima giornata con partite che si giocheranno ogni sera.

Dal 6 luglio, quindi, si giocherà ogni tre giorni con due partite a sera. Tutto questo per garantire la conclusione del torneo entro la data prestabilita che è quella del 4 agosto.