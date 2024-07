Campo Conca d’Oro, domenica l’inaugurazione e il via al Torneo dei Quartieri

Appuntamento alle ore 19 alla presenza delle autorità

MONREALE, 3 luglio – Si svolgerà domenica 7 luglio, alle ore 19, alla presenza delle autorità cittadine, l’inaugurazione ufficiale del ristrutturato campo sportivo Conca d’Oro. Nel corso della stessa serata avrà finalmente inizio il “Torneo dei Quartieri”, edizione 2024.



In questi giorni gli operai della ditta che si è aggiudicata l’appalto stanno per definire gli ultimi dettagli della posa del manto erboso e dell’installazione della recinzione esterna. Dopo di che, il prato sarà calpestabile e pertanto potrà ospitare i primi incontri di calcio.

La cerimonia sarà accompagnata dalla musica e con ogni probabilità da un piccolo spettacolo. Il taglio del nastro, invece, sarà a cura del sindaco Alberto Arcidiacono e del neo assessore allo Sport, Salvo Giangreco.

Intorno alle 20, poi, palla al centro per il calcio d’inizio del Torneo dei Quartieri. La partita in programma vedrà contrapposte le squadre del San Martino, vincitore dell’edizione 2023 e del Villaciambra. A seguire (ore 21,45 circa) sfida fra Pezzingoli e Carmine.

La prima giornata del torneo proseguirà con le partite di lunedì 8 luglio Bavera-Aquino (ore 19.45) e Grisì-Santa Teresa (ore 21.45) e con quelle di martedì 9: Carrubella-Pioppo (ore 19.45) e San Castrense-San Vito.