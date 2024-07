Torneo dei Quartieri, si parte stasera tra conferme e novità

Appuntamento alle ore 19 per il taglio del nastro. Quest’anno anche una trasmissione di approfondimento

MONREALE, 7 luglio – Telecronache dirette, articoli riepilogativi, numeri e curiosità, ma anche un talk show di approfondimento. È questo il modo con cui MonrealeNews, media partner della manifestazione, seguirà l’edizione 2024 del Torneo dei Quartieri delle Frazioni di Monreale.



A cominciare da stasera (ore 19), quando sul nuovissimo, anzi immacolato, manto erboso del campo sportivo Conca d’Oro si terrà il taglio del nastro alla presenza del sindaco Alberto Arcidiacono e dell’assessore allo Sport, Salvo Giangreco.

L’evento, il cui inizio è stato posticipato a stasera per consentire il completamento dei lavori di posa del nuovo manto erboso, è carico di attese e già dalla prima partita (San Martino-Villaciambra) certamente catalizzerà l’attenzione degli sportivi monrealesi.

Ogni partita sarà trasmessa in diretta con la telecronaca di Gabriele Rispetta, che firmerà pure gli articoli con cui periodicamente faremo il punto sull’andamento del torneo.

La novità di quest’anno è poi la trasmissione che manderemo in rete settimanalmente (verosimilmente di sabato) durante la quale ci intratterremo con i protagonisti del torneo, chiacchierando amabilmente sugli aspetti tecnici e di colore della manifestazione. La trasmissione prenderà il nome di “Il quartiere nel pallone” e sarà condotta dal nostro direttore Enzo Ganci.

Appuntamento a stasera, dunque, per l’inaugurazione del torneo e per la telecronaca diretta della partita iniziale.