Campo sportivo Conca d’Oro, ieri il taglio del nastro

Cominciato il Torneo dei Quartieri: ieri le vittorie di San Martino e Pezzingoli. LE FOTO

MONREALE, 8 luglio – E’ stato un momento che gli sportivi monrealesi ricorderanno a lungo. Quello in cui è avvenuto il taglio del nastro del nuovo campo sportivo “Conca d’Oro”, che adesso dispone di un nuovo manto di erba sintetica di ultima generazione.



Il vernissage è avvenuto ieri pomeriggio, poco dopo le 19, quando il sindaco Alberto Arcidiacono, accompagnato dal presidente del Consiglio comunale, Marco Intravaia, dall’assessore allo Sport Salvo Giangreco e da diversi componenti della giunta e da alcuni consiglieri comunali, ha fatto il suo ingresso in campo. Assieme alle istituzioni cittadine le rappresentanze delle dodici squadre che daranno vita all’edizione 2024 del Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale.

La ristrutturazione del campo sportivo Conca d’Oro, per la quale è giusto spendere due parole per l’ex assessore allo Sporto Letizia Sardisco che ha seguito il lungo iter amministrativo e per l’architetto Piero Albanese che ha progetto l’opera, restituisce dopo circa 50 anni a Monreale un impianto sportivo che mette la cittadina normanna al livello di tanti altri centri della Sicilia che da anni vantavano una struttura di questo tipo.

“La realizzazione di questo progetto – ha detto il sindaco Alberto Arcidiacono – significa restituire lo sport a Monreale e soprattutto dare un’opportunità a tutti i giovani che si avvicinano allo sport che, prima di una sana competizione, deve essere qualcosa che consenta di crescere in modo ottimale, trasmettendo dei valori che per noi sono fondamentali. Qui nasceranno la cittadella dello sport, un campo trivalente e una palestra all’aperto. Stiamo completando il progetto che avevamo iniziato con l’assessore Sardisco e che oggi viene portato avanti dall’assessore Giangreco, per consentire a Monreale di essere tra le prime città ad avere tutti gli impianti sportivi da offrire alla cittadinanza”.Subito dopo la cerimonia inaugurale ha preso il via il torneo con la disputa delle prime due partite. Nella prima San Martino, campione di incarica, si è imposto sul Villaciambra col punteggio di 5-2 (Catalano, Costantino Renda 2, Alisena, Sinagra 2). Nel secondo match Pezzingoli ha prevalso sul Carmine per 3-0 (Lanza, Pedalino, Madonia).

Stasera sono in programma altre due partite: Bavera-Aquino (ore 19,45) e Grisì-Santa Teresa (ore 21,45).