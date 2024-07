Calcio: Torneo dei Quartieri. Spalti pieni e sorprese sul campo: è il Torneo più appassionante di sempre

Il pubblico monrealese ha risposto presente e lo spettacolo in campo non è mancato. Il riassunto della prima settimana

MONREALE, 13 luglio – È passata quasi una settimana dall’inizio del Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale, edizione 2024. Un evento tanto atteso dalla comunità monrealese, che ha risposto presente ancora una volta riversandosi ogni sera in ingenti quantità all’impianto nuovo di zecca, riempiendolo per assistere alle partite.



Il tutto, per la felicità dell’associazione Torneo dei Quartieri che ne cura l’organizzazione, sta procedendo spedito e a gonfie vele. Parlando di pallone: i due gironi ci stanno riservando tanti ribaltoni, con le squadre meno blasonate che hanno fatto qualche brutto scherzo ad alcune delle favorite alla vittoria finale.

Nel Girone A, a comandare a punteggio pieno dopo due giornate sono San Martino delle Scale (campione in carica) e i ragazzini del Santa Teresa, una squadra giovanissima messa in campo da mister Giovanni Chiovaro, che ha battuto Grisì ed Aquino. Seguono a 2 punti (dopo due pareggi) la Bavera, non pimpante come l’ultima edizione, e ad 1 Aquino e il sorprendente Villaciambra. Fuori dai giochi il Grisì, ritiratosi dalla competizione.

Nel Girone B, il Pezzingoli conferma il pronostico comandando il gruppo con 6 punti, ma assieme agli Orange di Giuseppe Sala vi è un’outsider a punteggio pieno: la Carrubella di mister Valentino Mirto, che sorprendentemente si trova in seconda posizione dopo due vittorie in due partite. Dietro il San Vito, una delle favorite del torneo, battuto nell’ultima gara dal Pioppo. Entrambe le formazioni sono a 3 punti in classifica, davanti ai fanalini di coda San Castrense e Carmine, ancora a secco.

Le sfide riprenderanno a partire da domani giorno 14 luglio, continuando senza sosta fino al 22, giorno in cui finirà la fase a gironi. L’appuntamento di oggi non sarà al campo, bensì in diretta su Facebook, alle 17:30, con un talk show diretto dal direttore di Monreale News, Enzo Ganci, nel quale saranno spulciati diversi temi ricorrenti in questa prima settimana di gare. Presenti anche 4 ospiti speciali, uno per squadra, oltre che un rappresentante del comitato organizzatore.