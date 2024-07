Calcio: Torneo dei Quartieri. Termina la fase a gironi, ecco come saranno i quarti di finale

Gironi pieni di colpi scena: da domani il via alla fase ad eliminazione diretta

MONREALE, 23 luglio – È terminata con la batteria di gare di ieri la fase a gironi del Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale.



Dopo più di due settimane piene di partite scandite da un ritmo incessante, finalmente abbiamo le otto squadre che si giocheranno il tutto per tutto nella fase finale del torneo.

A fare da padrone nel Girone A, come da programma, è il San Martino, dopo quattro vittorie e una sconfitta senza ripercussioni contro la Bavera, seconda classificata a 11 punti. I gialloblù, imbattuti, saranno come l’anno scorso una bella gatta da pelare per le altre squadre. Si qualifica come terza il Santa Teresa, che ha vinto il ricorso che gli ha assegnato il 3-0 a tavolino nella gara contro il Villaciambra a causa di irregolarità nella distinta della squadra dell’allenatrice Simonetti. Ultimo slot quarti che sarà speso dall’Aquino, che si è qualificato per il rotto della cuffia. Fuori proprio il Villaciambra e il Grisì che si è ritirato nel corso del torneo.

Il Girone B, invece, è stato un soliloquio del Pezzingoli. 15 punti, 5 vittorie su 5 partite: la formazione di mister Sala è la grande favorita ad alzare il “Pupo” di Rutelli. Secondi a 7 punti i ragazzi terribili del Carmine, un manipolo di giovani talenti che hanno messo a soqquadro le difese avversarie nell’ultima settimana. Terzo il San Vito a 6 punti: la squadra gialloverde, grande protagonista degli ultimi anni, ha svolto una fase a gironi sotto le aspettative, che la vede passare solo grazie alla regola degli scontri diretti. A farne le spese è la Carrubella di mister Mirto, che dopo due vittorie nelle prime due partite non ha più raccolto un punto, facendosi battere all’ultima giornata dal San Castrense, quarto e quindi qualificato. Fuori anche come ultima in classifica il Pioppo.

I quarti di finale quindi saranno:

San Martino–San Castrense;

Carmine-Santa Teresa;

Bavera-San Vito;

Pezzingoli-Aquino.

Date e orari verranno comunicati successivamente sui profili social del Torneo: si inizia con la fase finale già a partire da domani mercoledì 24 luglio, con un doppio appuntamento serale. Giovedì 25 gli altri due quarti: il Torneo si chiuderà la settimana prossima, con le due semifinali rispettivamente il 30 e il 31 luglio e la finalissima il 4 agosto.