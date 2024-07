Emozioni a raffica al Torneo dei Quartieri, definito il quadro delle semifinali

Saranno San Martino-Santa Teresa e Aquino-San Vito

MONREALE, 26 luglio – Saranno San Martino-Santa Teresa e Aquino-San Vito le due semifinali del Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale, edizione 2024.



Il verdetto è arrivato al termine della due giorni dedicata agli incontri dei quarti di finale che si è conclusa ieri sera al campo sportivo Conca d’Oro.

Nel primo match, piacevole e combattuto, Santa Teresa ha prevalso sul Carmine col punteggio di 3-1 grazie alle reti di Tusa, Yanoubli e La Mantia. Per i ragazzi del presidente Simone Romeo in gol è andato Puleo.

Il secondo quarto di finale, invece, ha visto di fronte San Martino contro San Castrense. Si sono imposti i campioni in carica per 2-0 grazie al gol-lampo di Antonino Seidita e raddoppio a tempo scaduto di Viola.

Ieri sera, poi, è andata in scena la seconda serata, caratterizzata da due sfide al cardiopalma, terminate entrambe dopo la lotteria dei calci di rigore.

Ha aperto il programma il match tra il Pezzingoli (campione dell’edizione 2022) e Aquino. Il risultato non si è schiodato dallo 0-0 iniziale e così si è resa necessaria la soluzione dal dischetto, nella quale i battitori del Pezzingoli si sono fatti ipnotizzare per due volte dal portiere aquinese Raffaele Bruno, consegnando quindi la qualificazione alla semifinale agli uomini di Giuseppe Crecco.

Chi pensava che le emozioni della serata fossero arrivate al termine non aveva fatto i conti con il derby tra San Vito e Bavera, match anche questo che ha tenuto tutti col fiato sospeso ed ha acceso il pubblico del Conca d’Oro, anche ieri sera numeroso.

Due i gol annullati al San Vito, poi vantaggio Bavera con Parisi, bravo a sgusciare tra le maglie della difesa gialloverde e mettere alle spalle di Campanella. Il pareggio sanvitese nella ripresa grazie al gol di “Highlander” Piero Modica (entrato qualche secondo prima), che dimenticava i 61 anni (sessantuno) di età e impattava la rete dell’1-1, poi rivelatosi definitivo. Anche qui verdetto da scrivere dagli undici metri, con San Vito che passava dopo il sesto rigore calciato.

Martedì 30 e mercoledì 31 (ore 21,15) saranno i giorni delle semifinali. Si comincia martedì con Santa Teresa-San Martino. Il giorno dopo si disputa Aquino-San Vito. Finalissima in calendario domenica 4 agosto tra le due vincenti.