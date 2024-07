Torneo dei Quartieri: San Martino piega Santa Teresa e vola in finale, ma che brividi nel recupero…

Finisce 2-1 per i campioni in carica. Stasera San Vito-Aquino

MONREALE, 31 luglio – È il San Martino la prima finalista del Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale, edizione 2024. Gli attuali campioni in carica ieri sera si sono imposti per 2-1 su un’ottima Santa Teresa nel primo match di semifinale.



Per gli uomini di mister Mauro Giambruno, quindi, ci sarà da aspettare la seconda semifinale, in programma stasera, fra Aquino e San Vito, per sapere chi sarà la seconda squadra finalista.

Il match di ieri sera non ha tradito le aspettative e chi aveva scommesso su un confronto aperto e combattuto ha avuto ragione. Le due squadre, infatti, si sono fronteggiate senza lesinare una sola goccia di sudore, dando vita ad un match equilibrato che, per almeno un tempo, è stato aperto a qualsiasi soluzione.

Dopo una prima frazione conclusa a reti bianche, infatti, il San Martino è passato in vantaggio grazie al gol dal limite realizzato da Cristina, con la complicità del portiere del Santa Teresa, protagonista di un’indecisione nella circostanza. La cosa più bella della serata poi l’ha fatta Rosario Tarallo, non a caso insignito del titolo di “Man of the Match”, che ha raccolto un preciso cross di Schiera dall’estremo settore di destra e con un destro al volo ha messo alle spalle di uno stavolta incolpevole estremo difensore avversario.

A quel punto tutti pensavano che la partita fosse ormai in ghiaccio ed invece, in pieno recupero, il Santa Teresa ha inaspettatamente accorciato le distanze con Venturella, regalando attimi di “suspance” a tutti i presenti. E se la retroguardia sanmartinara non avesse salvato, quasi sulla linea di porta qualche secondo dopo, probabilmente a quest’ora parleremmo di tutt’altro epilogo della partita. Ma forse il bello del calcio sta proprio in questi aspetti di imprevedibilità.

Stasera, come detto, semifinale atto secondo: si sfideranno il San Vito, finalista delle due edizioni precedenti e l’underdog Aquino, “giustiziere” del Pezzingoli ai calci di rigore ai quarti di finale. Sarà certamente un’altra grande serata di sport cittadino, da vivere col cuore in gola.