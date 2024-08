Torneo dei Quartieri: La Spisa ''boom'' porta Aquino in finale

Domenica sera ultimo atto: sarà sfida con San Martino

MONREALE, 1 agosto – Sarà San Martino-Aquino la finale del Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale, edizione 2024. La formazione allenata da mister Crecco ha ottenuto il pass ieri sera al termine della semifinale giocata contro San Vito e vinta in rimonta per 2-1.



È stata una partita emozionante, combattuta ed avvincente, giocata sempre nei canoni della correttezza. Alla fine la vittoria di Aquino è sembrata meritata, figlia di un’organizzazione di gioco che ha dato i suoi frutti e che ha prevalso sulle individualità del San Vito, meno brillanti del solito, che, forse per questo, ha pagato dazio.

I gialloverdi erano passati in vantaggio al 24’ del primo tempo grazie ad un rigore a dir poco generoso, accordato per atterramento di Di Liberto e trasformato con freddezza da Yusuf Kumbi. Il pareggio dell’Aquino 10’ dopo, sugli sviluppi di un’azione di calcio d’angolo (contestato da San Vito), con un colpo di testa di Castronovo salvato sulla linea e tap-in vincente di Giammona, da meno di un metro.

La partita cambiava il suo corso a metà della ripresa, quando una grossa ingenuità di Romeo costringeva San Vito a proseguire il match in dieci uomini. A quel punto, sfruttando la superiorità numerica, Aquino saliva in cattedra, spingendo forte sull’acceleratore. Con i tempi regolamentari inchiodati sull’1-1, il match si decideva nell’overtime e si decideva con la prodezza più bella della serata e probabilmente di tutto il torneo: Ivan La Spisa, certamente il migliore in campo, prendeva palla sulla trequarti e sparava magicamente il suo sinistro, mandando il pallone sotto l’incrocio, lì dove l’ottimo Campanella non poteva assolutamente arrivare.

Era il gol che decideva la semifinale e che mandava Aquino all’ultimo atto. Domenica sera, pertanto, si gioca il match tra i campioni in carica del San Martino e l’underdog Aquino. Ci sarà certamente da divertirsi.