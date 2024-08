Calcio: Maggio e Balsano, due monrealesi all’Igea Virtus

Vestiranno i colori giallorossi della squadra messinese che disputa il campionato di Serie D

BARCELLONA POZZO DI GOTTO, 12 agosto – Doppio colpo “monrealese” per la Nuova Igea Virtus, formazione di Barcellona Pozzo di Gotto che milita nel campionato di Serie D. Dalla prossima stagione due giovani del calcio di casa nostra vestiranno i colori virtussini giallorossi. Si tratta di Mattia Maggio ed Emanuele Balsano.



Mattia Maggio, difensore, classe 2007, cresciuto nell'Asd Conca d’Oro, è figlio di Sergio Maggio vecchia bandiera del Monreale. Dal 2017 ha iniziato tutto il percorso giovanile del Palermo, fino alla rappresentativa under 17. Mattia adesso si mette in gioco con la maglia della Nuova Igea Virtus, nella sua prima esperienza tra i dilettanti.

“Sono entusiasta – racconta Maggio – per questa mia prima esperienza lontano da casa. Ho trovato un gruppo già compatto come confermato nel ritiro precampionato e sono molto contento e orgoglioso di aver firmato con la Nuova Igea Virtus. Darò tutto me stesso per ripagare la fiducia che mi è stata concessa dal mister Di Gaetano e dalla società giallorossa”.

Emanuele Balsano, figlio di Filippo, un’altra vecchia conoscenza del calcio monrealese, dopo essere cresciuto anche lui nell'Asd Conca d’Oro Monreale ha fatto tutta la trafila giovanile con la formazione del Palermo, fino all’under 16. Ha quindi giocato due anni con la formazione del Calcio Sicilia, partecipando pure al Torneo delle Regioni e infine ha disputato l’ultima stagione con la maglia del Geraci, nel campionato di Eccellenza.

“Sono contento – afferma Balsano – di aver avuto l’opportunità di firmare con una società prestigiosa come La Nuova Igea Virtus. Farà il possibile per ripagare la fiducia del mister Di Gaetano e della dirigenza giallorossa. Aver potuto partecipare al ritiro precampionato con la squadra è stato importante per conoscere al meglio il gruppo di compagni e soprattutto per prepararsi sotto il profilo fisico e tecnico in vista del campionato”.