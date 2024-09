Gli arbitri palermitani preparano al Conca d’Oro la stagione calcistica

Stamattina uno stage tecnico-atletico nell'impianto monrealese recentemente ristrutturato

MONREALE, 16 settembre – Si sono svolti stamattina i test atletici e lo stage tecnico degli arbitri della Sezione Aia di Palermo, che dirigeranno i campionati giovanili e dilettantistici provinciali.



I fischietti palermitani, guidati dal Presidente Marcello Terzo, si sono cimentati nelle prove atletiche sin dalla prima mattinata per proseguire, successivamente, con simulazioni di gioco in campo. A fare da cornice all'evento sportivo il rinnovato stadio Conca d'Oro di Monreale, un impianto sportivo all'avanguardia, con erba sintetica di ultima generazione, messo a disposizione dall'amministrazione comunale che si è mostrata sensibile ed attenta allo sport ed alla crescita dei giovani, con uno sguardo attento ed interessato al mondo degli arbitri, cultori e garanti delle regole in ambito sportivo.

Un momento istituzionale, alla presenza dell'assessore comunale allo sport Salvo Giangreco e del consigliere comunale Flavio Pillitteri ha, infine, permesso al Presidente Terzo ed al suo staff di ringraziare l'amministrazione comunale con la consegna, all'assessore, di una maglia da gara con "dedica" ed una foto di gruppo con tutti gli arbitri palermitani.