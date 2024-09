Calcio: Seconda Categoria. La Conca d’Oro debutta domani contro il Ficarazzi

Il match si giocherà allo stadio comunale Giovanni Aloisio di Misilmeri alle 18:30

MONREALE, 28 settembre - Si parte: dopo un’intensa preparazione, i ragazzi di mister Sergio Maggio si preparano all’esordio in Seconda Categoria, in occasione della prima giornata di campionato del girone B, contro la Polisportiva Ficarazzi.

L’appuntamento, è fissato per domani, alle ore 18:30, allo stadio comunale “Giovanni Aloisio” di Misilmeri. Per ragioni legate a questioni tecniche dell’impianto normanno, già in fase di risoluzione, la Conca d’Oro, sarà costretta a disputare il match d’esordio in Seconda Categoria in campo neutro.

Tuttavia, la società monrealese, in considerazione anche del rinnovamento del terreno di gioco casalingo, ha fortemente voluto garantire ai propri calciatori un impianto qualitativamente valido, individuando, nello stadio del Don Carlo Misilmeri - squadra militante in Eccellenza - la soluzione più appropriata. Il fischietto, sarà quello del signor Angelo Luca Barbagallo della sezione di Palermo.