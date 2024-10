Calcio: Seconda Categoria. La Conca d’Oro ci prova domani a Sciara

Altro test per i ragazzi di Sergio Maggio. Fischio d’inizio alle 15:30 allo stadio Giuseppe D’Amore

MONREALE, 5 ottobre – I primi 3 punti stagionali, guadagnati dal roster normanno contro la Polisportiva Ficarazzi, la scorsa domenica, rappresentano un volano per continuare ad alimentare l’entusiasmo attraverso le prestazioni sul campo (…)

(…) compatibilmente con gli obiettivi prefissati dalla società: a Sciara, dunque, per continuare a costruire. Il risultato del debutto, dunque, non consente affatto di adagiarsi sugli allori, bensì di rimanere sul pezzo senza mai abbassare la guardia. Questo, deve essere l’atteggiamento da osservare in occasione nel match che si terrà domani, presso lo stadio comunale di Sciara, Giuseppe D’Amore, valevole per la seconda giornata del campionato di Seconda Categoria, girone B.

Nell’altra metà campo, ad attendere i ragazzi di mister Sergio Maggio, saranno i giallorossi della ASD Sciara, reduci del recente forfait che ha comportato la vittoria a tavolino della Virtus Athena e che di fatto non saranno disposti a garantire ulteriori regali. Intanto, durante la settimana, i rossoblu hanno osservato, tra le sessioni di allenamento, anche un match in famiglia contro gli Allievi guidati da mister Giovanni Chiovaro, al fine di definire gli ultimi dettagli prima del prossimo incontro.

Il calcio d’inizio è previsto per le 15:30 di domani, quando il signor Paolo Palermo della sezione di Palermo fischierà per la prima volta allo stadio comunale Giuseppe D’Amore.