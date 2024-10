Calcio: Seconda Categoria. A Sciara la Conca d’Oro concede il bis

Dopo la prima vittoria stagionale, i ragazzi di Maggio mettono in tasca altri tre punti, trionfando per 3-1

SCIARA, 6 ottobre – Due partite, due vittorie: questo pomeriggio, i ragazzi di mister Maggio, hanno collezionato il secondo bottino stagionale, in trasferta a Sciara, in un match complicato, condizionato dalle caratteristiche del rettangolo di gioco (…)

(…) ma che comunque ha visto esultare al triplice fischio i rossoblu, a seguito del risultato di 1-3, maturato contro i padroni di casa.

Le reti, sono rimaste inviolate fino al 21’ quando, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Lepre, su palla bassa servita da La Spisa, di tacco, batte l’estremo portiere dello Sciara.

La Conca d’Oro, sfiora il raddoppio subito dopo, entrambe le volte con Guida, prima con un tiro da posizione defilata della trequarti e, pochi istanti dopo, di testa, trovando però i guantoni giallorossi.

Il vantaggio dei rossoblu, viene raggiunto al 46’ quando il capitano Tascone, trova lo specchio della porta su calcio di punizione dalla trequarti, superando Tafuri, in posizione avanzata rispetto ai pali. Il risultato di 1-1, viene mantenuto fino al duplice fischio.

All’intervallo, sono 3 le sostituzioni effettuate da Maggio: Bevilacqua, Ballo e Sucameli vengono sostituiti da Gulì, Quattrocchi e Ammirata. Il pareggio, viene sbloccato al 52’ quando Lepre, autore del primo gol, lancia dalla difesa, verso l’esterno, Manno, il quale calcia la sfera all’altezza del vertice sinistro dell’area, anticipando il portiere avversario in corsa. Ad aumentare le distanze, giunti al 66’, è Ivan La Spisa: su calcio di punizione al limite del vertice destro dell’area di rigore, col sinistro, trova l’angolino basso dello specchio, decretando di fatto il risultato finale.

“Non abbiamo potuto esprimere il nostro calcio - ha detto Maggio, al termine del match - in quanto la qualità del terreno è al limite della praticabilità. I ragazzi, peró, hanno sostenuto bene il campo e siamo riusciti a portare a casa il risultato, nonostante la grinta mostrata dagli avversari. Ho notato dei miglioramenti a livello caratteriale. Da questo momento, pensiamo alla prossima sfida. Lo Sferracavallo - conclude - ha un bel gruppo ed un grande allenatore e sono sicuro che ce la giocheremo ad armo pari, con l’obiettivo di continuare a sorridere”

“È stata una prestazione di gruppo - ha detto il capitano, Arena -. I ragazzi hanno risposto bene in un campo difficile e siamo soddisfatti per il risultato. L’unica nota negativa, la disattenzione sul gol del pareggio. Adesso dobbiamo pensare al prossimo match contro lo Sferracavallo, squadra attrezzata, da affrontare comunque a testa alta. Aspettiamo con ansia i nostri tifosi al campo - chiosa -, siamo sicuri che con il loro supporto riusciremo a centrare in pieno l’obiettivo”