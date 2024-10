Calcio: Seconda Categoria. Frena la Conca d’Oro: contro lo Sferracavallo arriva il primo pareggio

Il risultato è quello di 2-2 al termine del match. Il tecnico rossoblu, Sergio Maggio: “In inferiorità numerica per oltre un’ora, si tratta di un risultato positivo. Ora, testa a Caccamo”

MONREALE, 12 ottobre - Lieve frenata dei monrealesi, oggi, chiamati in campo casalingo a sostenere un test complicato, ovvero quello contro lo Sferracavallo, che con grande personalità, nonostante l’inferiorità numerica per oltre 60 minuti di gioco, ha mostrato la propria supremazia, sia in termini di gioco, che di carattere.

Ad aprire le danze, è Mario Guida all’11’ attraverso un tiro su un inserimento in area di rigore, mediante assist di Manno dal lato sinistro corto, dopo la sponda di Sucameli: 1 a 0. La gioia dei rossoblu, viene poi interrotta al minuto 27, con la rete del pareggio di Biondo Placido, che batte l’estremo difensore monrealese.

La strada della Conca D’Oro, si fa in salita, due minuti dopo, quando il signor Gulotta estrae il secondo cartellino giallo all’indirizzo di Sucameli, dopo un contrasto col portiere avversario, Spano. La prima frazione di gara, si chiude sul risultato di 1 a 1.

Alla ripresa, un’azione personale di Grimaudo, subentrato a Manno al 31’, procura un tiro dagli 11 metri ai padroni di casa. A concretizzare l’opportunità, è stavolta Amedeo Vassallo, che spiazza il portiere avversario con il tiro dal dischetto: 2 a 1 al 51’.

L’entusiasmo casalingo, viene ammutolito ancora una volta, dai palermitani, quando il cronometro segna il 74’. A fare esultare la borgata marinara, è il numero 21, La Fata, che inganna l’estremo difensore normanno, siglando la rete del 2 a 2.

“Ritengo sia un risultato positivo - ha detto Maggio, al termine del match - se consideriamo che abbiamo giocato con un uomo in meno per oltre 60’, rischiando di vincerla, nonostante tutto. La penalità, peró, ci ha costretto a concedere un po’ di campo agli avversari. I ragazzi hanno buttato il cuore oltre l’ostacolo. Ho detto loro che sono stati bravissimi. Dobbiamo tenere in considerazione anche le qualità dell’avversario e proprio per questo motivo sono soddisfatto per la prova di carattere. Ci hanno tentato fino all’ultimo secondo, siamo stati sfortunati. Se ci proveremo a Caccamo? Assolutamente sì. Per noi tutte le partite saranno difficili. Si è sparsa la voce, gli avversari sanno che squadra siamo e venderanno cara la pelle. Chi incontrerà la Conca D’Oro darà il 110%. Noi - chiosa - ci prepareremo per dare il 120%.