Calcio. Seconda Categoria. Per la Conca d’Oro domani a Caccamo è vietato sbagliare

Entrambe le squadre sono a 7 punti, insieme al Sicilia Football Club. In palio il vertice della classifica

MONREALE, 19 ottobre – Dopo la 4a giornata del campionato di Seconda Categoria, il bilancio del Sicilia Footbal Club, della Conca d’Oro e del Real Caccamo, appare simmetrico con un bagaglio di ben 7 unità.

Un bottino che consente loro di occupare momentaneamente il vertice della classifica del girone B, con una differenza reti che vede i palermitani leggermente in vantaggio.

E se allo Sport Village Tommaso Natale, da calendario è previsto il derby contro Colomba Bianca, a valle del castello caccamese il focus è incentrato sullo scontro al vertice tra i padroni di casa e la squadra allenata da mister Sergio Maggio, reduce da una grande prova di carattere espressa sabato scorso, nel match contro lo Sferracavallo, terminato sul risultato di 2 a 2, nonostante gli oltre 60’ di gioco disputati in inferiorità numerica.

La striscia di risultati positivi, peró, non deve concedere affatto alcun calo di concentrazione: domani, è vietato sbagliare. Questo, in considerazione del fatto che nella metà campo opposta, gli avversari condividono lo stesso entusiasmo e con un requisito favorevole in più, ovvero il fattore campo. A stabilire la cronaca finale, come sempre, sarà il rettangolo di gioco, stavolta, in terra battuta. Domani, allo stadio Nicasio Puccio, il cronometro del signor Domenico Giuseppe Rizzo della sezione di Enna, verrà avviato alle 15:30. Chi conserverà il primato?