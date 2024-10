Calcio: Seconda Categoria. Conca d’Oro sottotono, il Caccamo si impone dal dischetto

Finisce 1-0 con i monrealesi che non interpretano la gara nel migliore dei modi e subiscono la prima sconfitta stagionale

CACCAMO, 20 ottobre – Alle pendici del castello caccamese, questo pomeriggio, è arrivata la prima sconfitta per il roster monrealese, al termine di una partita blanda nel primo tempo, sbloccata dai padroni di casa dagli 11 metri e di una seconda frazione di gara fondata sul nervosismo, piuttosto che sull’agonismo.

Nel primo tempo, le due squadre hanno mantenuto un profilo basso, salvo qualche occasione che ha acceso l’equilibrio, legato soprattutto alla timidezza del gioco espressa da parte di entrambe. A distinguersi, in occasione di un’azione pericolosa prodotta dai padroni di casa, è Giuseppe Tafuri, il quale, su un tiro, intercetta con il guanto la sfera, togliendola dall’angolo basso sinistro. Successivamente, è Vassallo a tentare di salire in cattedra, con un tiro al volo che termina sopra la traversa. La strada, per i rossoblu, va in salita al 42’ quando, il signor Rizzo, valuta irregolare il contatto del capitano Arena, all’interno dell’area di rigore, sull’avversario, concedendo ai giallorossi il tiro dagli 11 metri: nulla da fare per Tafuri che, individuando l’angolo battezzato da Tulumello, non arriva con la mano a toccare la palla. Il parziale dell’1 a 0, asseconderà gli ultimi minuti fino al termine della gara.

Alla ripresa, poco gioco e tante chiacchiere. Tuttavia, un tentativo al volo di Lepre dentro l’area, al 49’, impensierisce i tifosi giallorossi: palla sopra la traversa. All’56’, su punizione dalla trequarti, La Spisa supera la barriera, centra la porta ed anche le mani di Bologna. Alla mezz’ora della seconda frazione di gara, il Real Caccamo resta in 10, per un gesto antisportivo commesso da Dacquisto, all’indirizzo di Lepre, a gioco fermo.

Al 94’, un battibecco tra il rossoblu Rizzo e Tessitore, obbliga il signor Rizzo, ancora una volta, ad estrarre il rosso. I minuti di recupero, sono stati poi pura formalità, con intervalli di gioco che hanno riempito il cronometro, fino a decretare la prima sconfitta della formazione normanna, in occasione di questa 4a giornata domenicale.