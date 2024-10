Calcio: Seconda Categoria. La Conca d’Oro domani cerca i tre punti contro l'incognita Lampedusa

Degli isolani si sa poco. Calcio d'inizio alle 14,30

MONREALE, 26 ottobre - Archiviata la pratica Caccamo e rimarginate le ferite, i ragazzi di mister Sergio Maggio cercheranno di ripartire da quanto di positivo era stato prodotto nelle scorse settimane.

Già da domani ci proveranno contro l’Academy Lampedusa, tra le mura amiche, in occasione della 5a giornata di campionato. L’intento, è quello di ridurre ad una piccola parentesi il risultato negativo di 1-0 maturato la scorsa domenica alle pendici del castello caccamese e di proseguire sulla strada tracciata ad inizio torneo.

Gli avversari isolani, peró, risultano comunque essere ancora un’incognita agli occhi delle squadre che compongono il girone B in quanto, dall’avvio di stagione, hanno osservato soltanto l’impegno stagionale in trasferta, contro la capolista Sicilia Football Club, terminato sul risultato di 3 a 0 per i padroni di casa. Allo stato di fatto, dunque, la classifica risulta del tutto fittizia per i lampedusani, nonostante gli 0 punti indicati.

Tuttavia, tale “ranking”, in virtù di quanto sostenuto in precedenza dallo stesso tecnico rossoblu, dovrà, per il roster normanno, essere considerato pura formalità, in quanto tutti i match da disputare avranno un grado di complessità notevole. In settimana, i monrealesi hanno avuto l’opportunità di misurarsi, in sede di allenamento, contro il Cittá di Casteldaccia, squadra di Prima Categoria.

In occasione del test amichevole, al di là del risultato favorevole di 3-1, è stato possibile apprezzare l’atteggiamento ed i dettami tecnico-tattici richiesti da Sergio Maggio. Quanto visto in campo, è sicuramente sinonimo di un gruppo coeso, valido e soprattutto capace di risalire la china, dopo ogni avversità. La verità, passerà comunque dal sintetico di Monreale, domani al campo sportivo Conca D’Oro, alle 14:30: dirigerà il signor Giulio Callea della sezione di Agrigento.