Calcio. Seconda Categoria. Per la Conca d'Oro un altro esame importante contro il Sicilia Football Club

Sarà ancora scontro al vertice. Si gioca domani alle 18 allo Sport Village di Tommaso Natale

MONREALE, 2 novembre – Sarà ancora scontro al vertice il prossimo appuntamento per la Conca d’Oro, che domani, sarà impegnata in una trasferta insidiosa, contro la capolista, il Sicilia football Club, in occasione della 6ª giornata di campionato del girone B.

I monrealesi, reduci dall’importante vittoria maturata la scorsa domenica contro l’Academy Lampedusa, avranno l’arduo compito di dimostrare che l’esperienza di Caccamo è stata solo una parentesi negativa di questo percorso, oltre la propria qualità che caratterizza l’intero organico. Di certo, i presupposti ed i requisiti, non mancano affatto. Dall’altro lato, tuttavia, l’avversario si presenta con un curriculum di tutto rispetto.

Il Sicilia, da inizio campionato, non ha mai mollato la prima posizione, con 3 vittorie e 2 pareggi in questo bilancio parziale, per un totale di 11 punti. In palio, infatti, c’è il vertice della classifica. I ragazzi di mister Sergio Maggio, distano soltanto di una singola unità ed un esito finale positivo, potrebbe di certo dare un segnale importante al resto delle squadre. L’appuntamento è per domani alle 18. Dirigerà il signor Antonio De Lucia della sezione di Palermo.