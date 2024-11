Calcio: Seconda Categoria. Domani Conca D’Oro-Colomba Bianca: è vietato sbagliare

Fischio d’inizio alle 15,30 al campo sportivo Conca d’Oro di Monreale

MONREALE, 8 novembre - Domani pomeriggio, appuntamento casalingo per la Conca D’Oro in occasione della 7a giornata di campionato del girone B, che vedrà il roster guidato da mister Sergio Maggio affrontare l’A.C.S.D. Colomba Bianca, in un match dove i rossoblu hanno l’obbligo di mantenere, tra le mura amiche, il bottino in palio.

La premessa, va al di là dei pronostici a favore, dettati dalla classifica. In considerazione del fatto che ogni test, all’ombra di monte Caputo o altrove, sarà comunque complesso, è necessario dare un’importante scossa alla classifica, per soddisfare gli obiettivi stagionali prefissati. Specie, per l’importante occasione persa domenica scorsa in quel di Tommaso Natale dove, il Sicilia Football Club, in pieno stile “Benny Blanco”, ha fregato all’ultimo secondo i monrealesi negando loro la gioia di un importantissima vittoria, dopo una gestione perfetta del match.

Tuttavia, va evidenziato che con l’impegno infrasettimanale di mercoledì, per la prima sfida di Coppa Trinacria, terminata in parità contro lo Sferracavallo, per capitan Arena e compagni sarà la 3a partita nel giro di 6 giorni. Ciononostante, dovranno comunque cercare di ottimizzare le forze e dare il 100% sul sintetico locale, contro i palermitani, reduci dalla vittoria in trasferta contro Club Finale e che, in questa stagione, hanno collezionato 4 punti in 4 gare, 2 in meno rispetto al calendario, occupando l’ottavo posto, in questa classifica fittizia: appuntamento a domani alle 15:30 al campo Conca D’Oro. Il fischietto, sarà quello del signor Claudio Ammirata della sezione di Palermo.