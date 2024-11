Calcio: Seconda Categoria. Domani la Conca d’Oro cerca gloria a Pollina contro il Club Finale

I rossoblu alla ricerca della continuità. Fischio d’inizio alle 14:30 al campo San Giuliano

MONREALE, 16 novembre - L’obiettivo di capitan Arena e compagni, è quello di dare continuità al percorso ed ai risultati ottenuti fino ad ora, per difendere l’importante posizione in classifica (…)

(…) che vede appunto i rossoblu a 14 punti, dietro al Sicilia Football Club ed al Real Caccamo, entrambi a quota 15 e con alle spalle lo Sferracavallo, distante una sola unità, che resta col fiato sul collo dei monrealesi.

Per riuscire nell’intento, bisognerà ripartire da quanto di buono apprezzato la scorsa settimana, contro Colomba Bianca. La seconda frazione di gioco, disputata in modo brillante rispetto al primo tempo, ha consentito ai ragazzi di mister Maggio di concludere il match con un roboante 7 a 3. Domani pomeriggio, dunque, in occasione dell’8a giornata di campionato del girone B, sarà necessario mantenere alta la concentrazione. L’impegno domenicale, vedrà infatti i normanni affrontare, in trasferta a Pollina, il Club Finale che, nelle sole 5 gare disputate (2 in meno rispetto al calendario) ha guadagnato un solo punto, ovvero la scorsa giornata, dopo il pareggio per 2 a 2 contro la Virtus Athena.

Portare all’ombra del Monte Caputo l’intero bottino, potrebbe non soltanto consolidare il 2o posto, bensì apportare una leggera variazione alla propria classifica. Questo, in considerazione del turno di riposo del Real Caccamo e, ovviamente, della lettura del tabellino finale del match tra Sicilia Football Club e Sciara. Il futuro dei rossoblu, dovrà, come sempre, passare dal terreno di gioco: fischio d’inizio alle 14:30 al campo sportivo San Giuliano di Pollina. Il fischietto, sarà quello del signor Luciano Pollaccia della sezione di Palermo.