Calcio: tra gol e presenze, i giovani monrealesi si fanno valere

Dall'esordio di Sciortino in Serie C alle reti tra D ed Eccellenza degli altri talenti della città normanna

MONREALE, 27 novembre - Minuto 74 del derby Catania-Trapani, gara a senso unico di Coppa Italia di Serie C, dove i granata stanno demolendo gli etnei per 4 reti a 0. Mister Aronica, ex di Palermo e Napoli nella sua carriera di giocatore, sceglie di buttare nella mischia anche Riccardo Sciortino.

Mediano classe 2005 abile in fase di costruzione, Riccardo (nella foto) si è trasferito in estate a Trapani, dopo le esperienze nelle giovanili di Palermo e Sampdoria. Principalmente impegnato nella Primavera granata, si è tolto la soddisfazione di esordire tra i grandi contro il Catania nel derby, poi finito 0-5.

Una settimana pazzesca per i giovani talenti monrealesi: dalla convocazione nella rappresentativa Serie D del giovane Riccardo Maggio (classe 2007) alle reti in Eccellenza di Alessandro Miceli (in forza al Partinicaudace) e di Marco Pedalino (già ad un altro centro stagionale, con la maglia del Marsala).

Non dimenticandoci ovviamente dei calciatori attualmente in forza a squadre di D come Scalia e Cannino (CastrumFavara), Angelo Di Cristina ed Emanuele Balsano (Igea) o Matteo Lanza (Licata), per fare qualche nome. Tutti si stanno impegnando al massimo in questo fruttuoso inizio di stagione, che si spera possa essere solamente il punto di partenza di una fantastica carriera.